Cougar Honor Roll

First semester

12th grade

Ethan Benjamin Altop

Jac Applegate

Ariel Reta Arney

Ivin Taylor Begay

Kyra Emogene Brogan

Ryan Lynn Caivano

Farrah Paris Callahui

Mia Marie Caso

Avery Kay Cherry

Cieneca Jo Cooke

Layne Brooks Denson

Dayton Duke

Kyle Van Dyer

Shannon Renee Earl

Adam Patrick Finegan

Zoey Savannah Goodman

Richard Gunstone

Codie Harris

Tyler Ivory Hatcher

Christopher Jude Heal

Dillan Justin-Roy Heuett

Kelsey C Judd

Lucien Keeble

Keala Lara Kobzowicz

Emma Lewis

Joshua Easton Lewis

Isaiah Jeremiah Malachi Limbrick

Adelaide Meier

Carlos Manuel Molina

Brittin Morales

Kynlee Scott Nikolaus

Layne Sherwood Perkins

Sean Michael Rael

Ryker Jon Thomas

Lexi January Threlkeld

Tyann Elizabeth Wallentine

11th grade

Brenda Aguilar

Noah Michael Anderson

Garrett Brumfield

Caleb Mason Cisneros

Kaysie Ann Cluff

Kayla Ann Cook

Justina Marie Coy

Amy Flores Rodriguez

Halle Gibbens

Lilly Grant

Elizabeth Marie Harvey

Gabriella Rene Harvey

Nolan Levi Hatch

Landen Blaze Henderson

Bella Giselle Herrera

Brinley Johnson

Addison Ann Kotterman

Cowan Shadrack Long

Dallin Lee McCaleb

Keylee Marikah Lily Padgett

Madison Padilla

Rumaldo Pedraza

Marlee Shea Penrod

Faith Elizabeth Reidhead

Andrea Robinson

Luke William Roosma

Christian Jonald Lugay Serrano

Octavia Sue Shaner

Chase Squyres

Wyatt Stepp

Grayson John Tregaskes

Jocelynn Marie Vastine

Micah Warwick

Josey Carolynn Watson

Ryker Jay Watson

Hayzin Strate Zappanti

10th grade

Peyton Ryne Adams

Samantha Anzures

Aaron Barkdull

Ethan Patrick Bennett

Insimeonna Kiara Bitahy-Soto

Terin Andrew Black

Nash Brewer

Kinzee Brogan

Neviah Calderon

Eric Robert Cash

Jessie Rae Chevalier

Gabriel Logan Daly

Michael Jacob Dekker

Jasmine Marie-Reyes Diacos

Tyler Finegan

Meryssa L Fogle

Manuel Antonio Garcia Salcido

Allie Valoe Garvin

Ethan Daniel Hardy

Hazen Ashley Hawley

Joseph Thomas Helgesen

Roselyn Marie Hunt

Max Emmanuel Ibarra-Flores

Jackson Judd

Piper Leanne Layton

Paycee Lynn Logan

Saige Tawny Long

Miranda Jae Lopez

Isabella Lykins-Bartlett

Jessica Newton

Easton Shawn Pena

Alyeska Rane Powell

Emily Alexandria Elizabeth Reveles

Kennedy Spear

Sidney Stahl

Anaya LaShay Villalba

Justin Andrew Warren

Branson Williams

Kyrie Justice Williams

Samantha Quincy Elizabeth Wullenweber

Charlotte Quinn York

Ninth grade

Kilie Jo Allen

Ethan Bates

Matthew Robert Blaisdell

Brook-Lynn O Brown

Kelina Canter

Jose Adolfo Chavez Galvan

Michael Chavez

Tyler Cluster

Weston K Dyer

Jonathan Browning Earl

Jacob England

Landon Gene Eriksen

Olivia Felton

Skyler Ferrell

Tyler David Florness

Darian Aspen Gabler

Peter Garcia

Max Grant

Korbyn Glen Greenwood

Kalli Kae Hall

Emma Kaye Haltom

Paige Hart

Dodger K Hawkins

Charity Ann Hobbs

Courtney Elizabeth Holloway

Dillan Karter Dwaine Hoskins

Alliyah Arianna Howe

Aden Wesley Johnson

Brighton Johnson

Hannah Elise Johnson

Taylor Ann Jordan

Timothy Ruben Kersnowski

Briley Lenal Kleinman

Kegan Kobzowicz

Noah Patrick Lewis

Mason Luchtel

Melody Miles Lujan

Alayna Marie Lusk

Jasmine Marie Dimapasok Madrid

Ayden Thomas Marshall

Camila McNeil

James Meek

Abdi Monahan

Lawrence David Montoya

Rosalia Mora

Rylie Muder

Charleston Brown Nez

Nicholas David Osinga

Cole Alexander Lee Overbey

Reese Kay Perkins

Nicholas Mackenzie Ruiz

Dustin Slade

Alyson Kathleen Stephens

Drake Swanty

Jerimiah Wahl

Yveryn Walker

Avery Elle Watson

Deagan Alan Whitworth

Saige Williams

Blaine Hadley Zimmer

Principal Honor Roll

First semester

12th grade

Byron Anderson

Arianna Feline Anillo Austria

Levannah Ayala

Emily Baughman

Lilyan Bellows

Samantha Berryman

Arius Carlyon

Sara Estelle Chevalier

Cougar G Cooke

Dalton Cywinski

Hope Onaleia Day

Daniela Demarse

Madisyn Jaida Downing

Katelynd Fabian

Jacob Aaron Guevara

Mason Jared Hall

Rebecca Elizabeth Hall

Shyann Hall

Kolbe Helle

Hayden Daniel Hitchcock

Adam Michael Hobbs

Allison Judd

Amelia Kersnowski

Brooklyn Taylor Lee

Adri Anna Lopez

Dylan Orion Lunt

Quinton Bryce Maxwell

Monica RaNae McCombie

Brynn Kaleigh Means

Parker Dawson Meyer

Kathryn Shea Middleton

Lydia Moore

Kylee Moran

Kyler John Owens

Shea Paredes

Carter Pitterle

Jeremiah Lee Poe

Lucas Allen Randall

Nicole Eileen Roten

Vaughn Schmidt

Elly Anna Shumway

Emma Joy Shumway

Brandon Swearngin

Thomas Nelson Tregaskes

Tommaso Valenti

Dallin Henry Williams

Colten David Yeager

11th grade

Odin Fox Bennett

Eshita Roshan Bhakta

Estelle Bryce

Hanna Malee Buchholz

Monserrat Cahueque

Kail Brandt Clark

Emma Collins

Mariah Rae Cook

Carson Cooper

Kaci Beth Cowin

Max Franklin Crews

Gavin Cruz Driskell

Mark Anthony Drouillet

Elle Dyer

Evelyn Ellsworth

Zane Engel

Chloe Beth Flake

Jesse Freeman

Kadin Michael Goodman

Natalee Lanae Hall

Rafe Michael Hall

Sadee Joy Hall

Trulie Hall

Aiden Seth Hand

Benedikte Hansen

Haley Sophia Heath

Student High_School

Garrett Allen Horn

Lauren Taylor Jones

Lee Roy Kasson

Jade Larson

Luke Lawson

Adryanna Leatherwood

Graecyn Erma Lewis

Erik Bradley Lillie

Samantha Sue Lindsey

Teresa Paige McKenna

Tiffany Elizabeth McKinley

Dresden Meier

Aiden Monahan

Marianna Leticia Mora

Katrina Morgan

Luke Everett Morrow

Arcelia Pena

Sierra Dawn Penrod

Jacey Lee Perkins

Sydney Breann Ratliff

Noah Michael Redmond

Gage Reidhead

Jaecee Kaylene Robinson

Francisco Rodas

Alexander Sherman

Samuel Ryan Shipitalo

Great Gilbert Cansancio Soco

Mariagrazia Spinelli

Dymond Salee Stradling

Rachel Sturm

Rylee Ann Tatum

Cain Trimble

Lucas Kade Webb

Morgan Weatherby Zampedri

10th grade

Kylie Ann Adams

Calli Shoshanna Aday

Jacob Loren Altop

Kendrick Aragon

Brooklyn Badger

Natalie Brooke Behn

Makylah Lorraine Berryman

Connor Bryan Clark

Jesse Ann Crater

Alexendrine Denise Drouillet

Sarah Nicole Freeman

Samantha Gonzalez-Zuniga

Connor Hansen

John Hermes

Sydnee Rose Kakavas

Nathaniel Wade Kalat

Thomas Isaih-Henry Kasson

Kieya Balise Kraftor

Mikenzie Claire Kulish

Lindsey Lewis

Amberlyn Lindsey

Mayzee Lynn Lipps

Trinity Lynn McGrath

Mariah Laura McNeil

Julia Xiaohe Middleton

Grace Mackenzie Moore

Clinton Gage Neff

Trevor Jay Owens

Liberty Ella Payne

Makenzie Roseann Rammell

Marisa Claire Randall

Hastings Turner Reidhead

Preasley Sage Reidhead

Ally Rachelle Rumzis

Paige Scott

Jake Austin Shumway

Cora Stock

Annah Grace Walters

Ninth grade

Dallin Ross Adams

Sadie Mae Altop

Gabriella Lynn Attakai

Zeidyn Barker

Ethan Beeler

Lenora Bernier

Evan Jacob Bigos

Danika Taylor Bishop

Baili Jae Brauer

Quentin Brumfield

Elissa Bryce

Isabella Buchholz

Brigette Grace Butler

Serenity Cabrera

Eva April Cornelsen

Kinley Douglass

Thomas Michael Ellsworth

Tristan Lyle Fadness

Harmonie Fifield

Max Augustus Freund

Azul Francisca Garcia

Kirstin Goodman

Gracie Hall

Jarvis Allen Hall

Marissa Hansen

Isaac Rodney Harvey

Myla Heuett

Jocelyn Hopkins

Jeanie Lynn Kasson

Rylee Jade Kelloway

Presley Ann Kuhn

Dutch Clay Lazenby

Nuvia Leon

Ryan Lindsey

Hali Maxwell

Camryn Beth-Anne McGinnis

Cadence Rose McGrath

Aurora Miller

Ruth Moses

Destiny Murphy

Isabel Grace Ottman

Luke Josiah Palie

Talen Joseph Pitterle

Serena Redden

Miles Rigby

Haylee Robinson

Parker Kirt Rosenlof

Micah Rumzis

Ransom David Rush

Samara Caroline Schnepf

Arianna Elizabeth Snyder

Easton Stepp

Kylie Ann Swanson

Dawson Swanty

Jaden Tanner

Starlyn Ann Tarr

Lincoln Joseph Taylor

Colt Trimble

Taylor Turney

Jayden Monroe Waite

Cameron Christopher Wallentine

Dakota Jack Webb

Carly May Wilson

Grace Kaimalina Wong

Ivy Lee Woods

Karsyn Zampedri

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.