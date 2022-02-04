Cougar Honor Roll
First semester
12th grade
Ethan Benjamin Altop
Jac Applegate
Ariel Reta Arney
Ivin Taylor Begay
Kyra Emogene Brogan
Ryan Lynn Caivano
Farrah Paris Callahui
Mia Marie Caso
Avery Kay Cherry
Cieneca Jo Cooke
Layne Brooks Denson
Dayton Duke
Kyle Van Dyer
Shannon Renee Earl
Adam Patrick Finegan
Zoey Savannah Goodman
Richard Gunstone
Codie Harris
Tyler Ivory Hatcher
Christopher Jude Heal
Dillan Justin-Roy Heuett
Kelsey C Judd
Lucien Keeble
Keala Lara Kobzowicz
Emma Lewis
Joshua Easton Lewis
Isaiah Jeremiah Malachi Limbrick
Adelaide Meier
Carlos Manuel Molina
Brittin Morales
Kynlee Scott Nikolaus
Layne Sherwood Perkins
Sean Michael Rael
Ryker Jon Thomas
Lexi January Threlkeld
Tyann Elizabeth Wallentine
11th grade
Brenda Aguilar
Noah Michael Anderson
Garrett Brumfield
Caleb Mason Cisneros
Kaysie Ann Cluff
Kayla Ann Cook
Justina Marie Coy
Amy Flores Rodriguez
Halle Gibbens
Lilly Grant
Elizabeth Marie Harvey
Gabriella Rene Harvey
Nolan Levi Hatch
Landen Blaze Henderson
Bella Giselle Herrera
Brinley Johnson
Addison Ann Kotterman
Cowan Shadrack Long
Dallin Lee McCaleb
Keylee Marikah Lily Padgett
Madison Padilla
Rumaldo Pedraza
Marlee Shea Penrod
Faith Elizabeth Reidhead
Andrea Robinson
Luke William Roosma
Christian Jonald Lugay Serrano
Octavia Sue Shaner
Chase Squyres
Wyatt Stepp
Grayson John Tregaskes
Jocelynn Marie Vastine
Micah Warwick
Josey Carolynn Watson
Ryker Jay Watson
Hayzin Strate Zappanti
10th grade
Peyton Ryne Adams
Samantha Anzures
Aaron Barkdull
Ethan Patrick Bennett
Insimeonna Kiara Bitahy-Soto
Terin Andrew Black
Nash Brewer
Kinzee Brogan
Neviah Calderon
Eric Robert Cash
Jessie Rae Chevalier
Gabriel Logan Daly
Michael Jacob Dekker
Jasmine Marie-Reyes Diacos
Tyler Finegan
Meryssa L Fogle
Manuel Antonio Garcia Salcido
Allie Valoe Garvin
Ethan Daniel Hardy
Hazen Ashley Hawley
Joseph Thomas Helgesen
Roselyn Marie Hunt
Max Emmanuel Ibarra-Flores
Jackson Judd
Piper Leanne Layton
Paycee Lynn Logan
Saige Tawny Long
Miranda Jae Lopez
Isabella Lykins-Bartlett
Jessica Newton
Easton Shawn Pena
Alyeska Rane Powell
Emily Alexandria Elizabeth Reveles
Kennedy Spear
Sidney Stahl
Anaya LaShay Villalba
Justin Andrew Warren
Branson Williams
Kyrie Justice Williams
Samantha Quincy Elizabeth Wullenweber
Charlotte Quinn York
Ninth grade
Kilie Jo Allen
Ethan Bates
Matthew Robert Blaisdell
Brook-Lynn O Brown
Kelina Canter
Jose Adolfo Chavez Galvan
Michael Chavez
Tyler Cluster
Weston K Dyer
Jonathan Browning Earl
Jacob England
Landon Gene Eriksen
Olivia Felton
Skyler Ferrell
Tyler David Florness
Darian Aspen Gabler
Peter Garcia
Max Grant
Korbyn Glen Greenwood
Kalli Kae Hall
Emma Kaye Haltom
Paige Hart
Dodger K Hawkins
Charity Ann Hobbs
Courtney Elizabeth Holloway
Dillan Karter Dwaine Hoskins
Alliyah Arianna Howe
Aden Wesley Johnson
Brighton Johnson
Hannah Elise Johnson
Taylor Ann Jordan
Timothy Ruben Kersnowski
Briley Lenal Kleinman
Kegan Kobzowicz
Noah Patrick Lewis
Mason Luchtel
Melody Miles Lujan
Alayna Marie Lusk
Jasmine Marie Dimapasok Madrid
Ayden Thomas Marshall
Camila McNeil
James Meek
Abdi Monahan
Lawrence David Montoya
Rosalia Mora
Rylie Muder
Charleston Brown Nez
Nicholas David Osinga
Cole Alexander Lee Overbey
Reese Kay Perkins
Nicholas Mackenzie Ruiz
Dustin Slade
Alyson Kathleen Stephens
Drake Swanty
Jerimiah Wahl
Yveryn Walker
Avery Elle Watson
Deagan Alan Whitworth
Saige Williams
Blaine Hadley Zimmer
Principal Honor Roll
First semester
12th grade
Byron Anderson
Arianna Feline Anillo Austria
Levannah Ayala
Emily Baughman
Lilyan Bellows
Samantha Berryman
Arius Carlyon
Sara Estelle Chevalier
Cougar G Cooke
Dalton Cywinski
Hope Onaleia Day
Daniela Demarse
Madisyn Jaida Downing
Katelynd Fabian
Jacob Aaron Guevara
Mason Jared Hall
Rebecca Elizabeth Hall
Shyann Hall
Kolbe Helle
Hayden Daniel Hitchcock
Adam Michael Hobbs
Allison Judd
Amelia Kersnowski
Brooklyn Taylor Lee
Adri Anna Lopez
Dylan Orion Lunt
Quinton Bryce Maxwell
Monica RaNae McCombie
Brynn Kaleigh Means
Parker Dawson Meyer
Kathryn Shea Middleton
Lydia Moore
Kylee Moran
Kyler John Owens
Shea Paredes
Carter Pitterle
Jeremiah Lee Poe
Lucas Allen Randall
Nicole Eileen Roten
Vaughn Schmidt
Elly Anna Shumway
Emma Joy Shumway
Brandon Swearngin
Thomas Nelson Tregaskes
Tommaso Valenti
Dallin Henry Williams
Colten David Yeager
11th grade
Odin Fox Bennett
Eshita Roshan Bhakta
Estelle Bryce
Hanna Malee Buchholz
Monserrat Cahueque
Kail Brandt Clark
Emma Collins
Mariah Rae Cook
Carson Cooper
Kaci Beth Cowin
Max Franklin Crews
Gavin Cruz Driskell
Mark Anthony Drouillet
Elle Dyer
Evelyn Ellsworth
Zane Engel
Chloe Beth Flake
Jesse Freeman
Kadin Michael Goodman
Natalee Lanae Hall
Rafe Michael Hall
Sadee Joy Hall
Trulie Hall
Aiden Seth Hand
Benedikte Hansen
Haley Sophia Heath
Student High_School
Garrett Allen Horn
Lauren Taylor Jones
Lee Roy Kasson
Jade Larson
Luke Lawson
Adryanna Leatherwood
Graecyn Erma Lewis
Erik Bradley Lillie
Samantha Sue Lindsey
Teresa Paige McKenna
Tiffany Elizabeth McKinley
Dresden Meier
Aiden Monahan
Marianna Leticia Mora
Katrina Morgan
Luke Everett Morrow
Arcelia Pena
Sierra Dawn Penrod
Jacey Lee Perkins
Sydney Breann Ratliff
Noah Michael Redmond
Gage Reidhead
Jaecee Kaylene Robinson
Francisco Rodas
Alexander Sherman
Samuel Ryan Shipitalo
Great Gilbert Cansancio Soco
Mariagrazia Spinelli
Dymond Salee Stradling
Rachel Sturm
Rylee Ann Tatum
Cain Trimble
Lucas Kade Webb
Morgan Weatherby Zampedri
10th grade
Kylie Ann Adams
Calli Shoshanna Aday
Jacob Loren Altop
Kendrick Aragon
Brooklyn Badger
Natalie Brooke Behn
Makylah Lorraine Berryman
Connor Bryan Clark
Jesse Ann Crater
Alexendrine Denise Drouillet
Sarah Nicole Freeman
Samantha Gonzalez-Zuniga
Connor Hansen
John Hermes
Sydnee Rose Kakavas
Nathaniel Wade Kalat
Thomas Isaih-Henry Kasson
Kieya Balise Kraftor
Mikenzie Claire Kulish
Lindsey Lewis
Amberlyn Lindsey
Mayzee Lynn Lipps
Trinity Lynn McGrath
Mariah Laura McNeil
Julia Xiaohe Middleton
Grace Mackenzie Moore
Clinton Gage Neff
Trevor Jay Owens
Liberty Ella Payne
Makenzie Roseann Rammell
Marisa Claire Randall
Hastings Turner Reidhead
Preasley Sage Reidhead
Ally Rachelle Rumzis
Paige Scott
Jake Austin Shumway
Cora Stock
Annah Grace Walters
Ninth grade
Dallin Ross Adams
Sadie Mae Altop
Gabriella Lynn Attakai
Zeidyn Barker
Ethan Beeler
Lenora Bernier
Evan Jacob Bigos
Danika Taylor Bishop
Baili Jae Brauer
Quentin Brumfield
Elissa Bryce
Isabella Buchholz
Brigette Grace Butler
Serenity Cabrera
Eva April Cornelsen
Kinley Douglass
Thomas Michael Ellsworth
Tristan Lyle Fadness
Harmonie Fifield
Max Augustus Freund
Azul Francisca Garcia
Kirstin Goodman
Gracie Hall
Jarvis Allen Hall
Marissa Hansen
Isaac Rodney Harvey
Myla Heuett
Jocelyn Hopkins
Jeanie Lynn Kasson
Rylee Jade Kelloway
Presley Ann Kuhn
Dutch Clay Lazenby
Nuvia Leon
Ryan Lindsey
Hali Maxwell
Camryn Beth-Anne McGinnis
Cadence Rose McGrath
Aurora Miller
Ruth Moses
Destiny Murphy
Isabel Grace Ottman
Luke Josiah Palie
Talen Joseph Pitterle
Serena Redden
Miles Rigby
Haylee Robinson
Parker Kirt Rosenlof
Micah Rumzis
Ransom David Rush
Samara Caroline Schnepf
Arianna Elizabeth Snyder
Easton Stepp
Kylie Ann Swanson
Dawson Swanty
Jaden Tanner
Starlyn Ann Tarr
Lincoln Joseph Taylor
Colt Trimble
Taylor Turney
Jayden Monroe Waite
Cameron Christopher Wallentine
Dakota Jack Webb
Carly May Wilson
Grace Kaimalina Wong
Ivy Lee Woods
Karsyn Zampedri
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