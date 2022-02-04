SLHS PRINCIPAL HONOR ROLL 1st semester
12th Grade:
Byron Anderson
Arianna Feline Anillo Austria
Levannah Ayala
Emily Baughman
Lilyan Bellows
Samantha Berryman
Arius Carlyon
Sara Estelle Chevalier
Cougar G Cooke
Dalton Cywinski
Hope Onaleia Day
Daniela Demarse
Madisyn Jaida Downing
Katelynd Fabian
Jacob Aaron Guevara
Mason Jared Hall
Rebecca Elizabeth Hall
Shyann Hall
Kolbe Helle
Hayden Daniel Hitchcock
Adam Michael Hobbs
Allison Judd
Amelia Kersnowski
Brooklyn Taylor Lee
Adri Anna Lopez
Dylan Orion Lunt
Quinton Bryce Maxwell
Monica RaNae McCombie
Brynn Kaleigh Means
Parker Dawson Meyer
Kathryn Shea Middleton
Lydia Moore
Kylee Moran
Kyler John Owens
Shea Paredes
Carter Pitterle
Jeremiah Lee Poe
Lucas Allen Randall
Nicole Eileen Roten
Vaughn Schmidt
Elly Anna Shumway
Emma Joy Shumway
Brandon Swearngin
Thomas Nelson Tregaskes
Tommaso Valenti
Dallin Henry Williams
Colten David Yeager
11th Grade:
Odin Fox Bennett
Eshita Roshan Bhakta
Estelle Bryce
Hanna Malee Buchholz
Monserrat Cahueque
Kail Brandt Clark
Emma Collins
Mariah Rae Cook
Carson Cooper
Kaci Beth Cowin
Max Franklin Crews
Gavin Cruz Driskell
Mark Anthony Drouillet
Elle Dyer
Evelyn Ellsworth
Zane Engel
Chloe Beth Flake
Jesse Freeman
Kadin Michael Goodman
Natalee Lanae Hall
Rafe Michael Hall
Sadee Joy Hall
Trulie Hall
Aiden Seth Hand
Benedikte Hansen
Haley Sophia Heath
Student High_School
Garrett Allen Horn
Lauren Taylor Jones
Lee Roy Kasson
Jade Larson
Luke Lawson
Adryanna Leatherwood
Graecyn Erma Lewis
Erik Bradley Lillie
Samantha Sue Lindsey
Teresa Paige McKenna
Tiffany Elizabeth McKinley
Dresden Meier
Aiden Monahan
Marianna Leticia Mora
Katrina Morgan
Luke Everett Morrow
Arcelia Pena
Sierra Dawn Penrod
Jacey Lee Perkins
Sydney Breann Ratliff
Noah Michael Redmond
Gage Reidhead
Jaecee Kaylene Robinson
Francisco Rodas
Alexander Sherman
Samuel Ryan Shipitalo
Great Gilbert Cansancio Soco
Mariagrazia Spinelli
Dymond Salee Stradling
Rachel Sturm
Rylee Ann Tatum
Cain Trimble
Lucas Kade Webb
Morgan Weatherby Zampedri
10th Grade:
Kylie Ann Adams
Calli Shoshanna Aday
Jacob Loren Altop
Kendrick Aragon
Brooklyn Badger
Natalie Brooke Behn
Makylah Lorraine Berryman
Connor Bryan Clark
Jesse Ann Crater
Alexendrine Denise Drouillet
Sarah Nicole Freeman
Samantha Gonzalez-Zuniga
Connor Hansen
John Hermes
Sydnee Rose Kakavas
Nathaniel Wade Kalat
Thomas Isaih-Henry Kasson
Kieya Balise Kraftor
Mikenzie Claire Kulish
Lindsey Lewis
Amberlyn Lindsey
Mayzee Lynn Lipps
Trinity Lynn McGrath
Mariah Laura McNeil
Julia Xiaohe Middleton
Grace Mackenzie Moore
Clinton Gage Neff
Trevor Jay Owens
Liberty Ella Payne
Makenzie Roseann Rammell
Marisa Claire Randall
Hastings Turner Reidhead
Preasley Sage Reidhead
Ally Rachelle Rumzis
Paige Scott
Jake Austin Shumway
Cora Stock
Annah Grace Walters
9th Grade:
Dallin Ross Adams
Sadie Mae Altop
Gabriella Lynn Attakai
Zeidyn Barker
Ethan Beeler
Lenora Bernier
Evan Jacob Bigos
Danika Taylor Bishop
Baili Jae Brauer
Quentin Brumfield
Elissa Bryce
Isabella Buchholz
Brigette Grace Butler
Serenity Cabrera
Eva April Cornelsen
Kinley Douglass
Thomas Michael Ellsworth
Tristan Lyle Fadness
Harmonie Fifield
Max Augustus Freund
Azul Francisca Garcia
Kirstin Goodman
Gracie Hall
Jarvis Allen Hall
Marissa Hansen
Isaac Rodney Harvey
Myla Heuett
Jocelyn Hopkins
Jeanie Lynn Kasson
Rylee Jade Kelloway
Presley Ann Kuhn
Dutch Clay Lazenby
Nuvia Leon
Ryan Lindsey
Hali Maxwell
Camryn Beth-Anne McGinnis
Cadence Rose McGrath
Aurora Miller
Ruth Moses
Destiny Murphy
Isabel Grace Ottman
Luke Josiah Palie
Talen Joseph Pitterle
Serena Redden
Miles Rigby
Haylee Robinson
Parker Kirt Rosenlof
Micah Rumzis
Ransom David Rush
Samara Caroline Schnepf
Arianna Elizabeth Snyder
Easton Stepp
Kylie Ann Swanson
Dawson Swanty
Jaden Tanner
Starlyn Ann Tarr
Lincoln Joseph Taylor
Colt Trimble
Taylor Turney
Jayden Monroe Waite
Cameron Christopher Wallentine
Dakota Jack Webb
Carly May Wilson
Grace Kaimalina Wong
Ivy Lee Woods
Karsyn Zampedri
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