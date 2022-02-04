SLHS PRINCIPAL HONOR ROLL 1st semester

12th Grade:

Byron Anderson

Arianna Feline Anillo Austria

Levannah Ayala

Emily Baughman

Lilyan Bellows

Samantha Berryman

Arius Carlyon

Sara Estelle Chevalier

Cougar G Cooke

Dalton Cywinski

Hope Onaleia Day

Daniela Demarse

Madisyn Jaida Downing

Katelynd Fabian

Jacob Aaron Guevara

Mason Jared Hall

Rebecca Elizabeth Hall

Shyann Hall

Kolbe Helle

Hayden Daniel Hitchcock

Adam Michael Hobbs

Allison Judd

Amelia Kersnowski

Brooklyn Taylor Lee

Adri Anna Lopez

Dylan Orion Lunt

Quinton Bryce Maxwell

Monica RaNae McCombie

Brynn Kaleigh Means

Parker Dawson Meyer

Kathryn Shea Middleton

Lydia Moore

Kylee Moran

Kyler John Owens

Shea Paredes

Carter Pitterle

Jeremiah Lee Poe

Lucas Allen Randall

Nicole Eileen Roten

Vaughn Schmidt

Elly Anna Shumway

Emma Joy Shumway

Brandon Swearngin

Thomas Nelson Tregaskes

Tommaso Valenti

Dallin Henry Williams

Colten David Yeager

11th Grade:

Odin Fox Bennett

Eshita Roshan Bhakta

Estelle Bryce

Hanna Malee Buchholz

Monserrat Cahueque

Kail Brandt Clark

Emma Collins

Mariah Rae Cook

Carson Cooper

Kaci Beth Cowin

Max Franklin Crews

Gavin Cruz Driskell

Mark Anthony Drouillet

Elle Dyer

Evelyn Ellsworth

Zane Engel

Chloe Beth Flake

Jesse Freeman

Kadin Michael Goodman

Natalee Lanae Hall

Rafe Michael Hall

Sadee Joy Hall

Trulie Hall

Aiden Seth Hand

Benedikte Hansen

Haley Sophia Heath

Student High_School

Garrett Allen Horn

Lauren Taylor Jones

Lee Roy Kasson

Jade Larson

Luke Lawson

Adryanna Leatherwood

Graecyn Erma Lewis

Erik Bradley Lillie

Samantha Sue Lindsey

Teresa Paige McKenna

Tiffany Elizabeth McKinley

Dresden Meier

Aiden Monahan

Marianna Leticia Mora

Katrina Morgan

Luke Everett Morrow

Arcelia Pena

Sierra Dawn Penrod

Jacey Lee Perkins

Sydney Breann Ratliff

Noah Michael Redmond

Gage Reidhead

Jaecee Kaylene Robinson

Francisco Rodas

Alexander Sherman

Samuel Ryan Shipitalo

Great Gilbert Cansancio Soco

Mariagrazia Spinelli

Dymond Salee Stradling

Rachel Sturm

Rylee Ann Tatum

Cain Trimble

Lucas Kade Webb

Morgan Weatherby Zampedri

10th Grade:

Kylie Ann Adams

Calli Shoshanna Aday

Jacob Loren Altop

Kendrick Aragon

Brooklyn Badger

Natalie Brooke Behn

Makylah Lorraine Berryman

Connor Bryan Clark

Jesse Ann Crater

Alexendrine Denise Drouillet

Sarah Nicole Freeman

Samantha Gonzalez-Zuniga

Connor Hansen

John Hermes

Sydnee Rose Kakavas

Nathaniel Wade Kalat

Thomas Isaih-Henry Kasson

Kieya Balise Kraftor

Mikenzie Claire Kulish

Lindsey Lewis

Amberlyn Lindsey

Mayzee Lynn Lipps

Trinity Lynn McGrath

Mariah Laura McNeil

Julia Xiaohe Middleton

Grace Mackenzie Moore

Clinton Gage Neff

Trevor Jay Owens

Liberty Ella Payne

Makenzie Roseann Rammell

Marisa Claire Randall

Hastings Turner Reidhead

Preasley Sage Reidhead

Ally Rachelle Rumzis

Paige Scott

Jake Austin Shumway

Cora Stock

Annah Grace Walters

9th Grade:

Dallin Ross Adams

Sadie Mae Altop

Gabriella Lynn Attakai

Zeidyn Barker

Ethan Beeler

Lenora Bernier

Evan Jacob Bigos

Danika Taylor Bishop

Baili Jae Brauer

Quentin Brumfield

Elissa Bryce

Isabella Buchholz

Brigette Grace Butler

Serenity Cabrera

Eva April Cornelsen

Kinley Douglass

Thomas Michael Ellsworth

Tristan Lyle Fadness

Harmonie Fifield

Max Augustus Freund

Azul Francisca Garcia

Kirstin Goodman

Gracie Hall

Jarvis Allen Hall

Marissa Hansen

Isaac Rodney Harvey

Myla Heuett

Jocelyn Hopkins

Jeanie Lynn Kasson

Rylee Jade Kelloway

Presley Ann Kuhn

Dutch Clay Lazenby

Nuvia Leon

Ryan Lindsey

Hali Maxwell

Camryn Beth-Anne McGinnis

Cadence Rose McGrath

Aurora Miller

Ruth Moses

Destiny Murphy

Isabel Grace Ottman

Luke Josiah Palie

Talen Joseph Pitterle

Serena Redden

Miles Rigby

Haylee Robinson

Parker Kirt Rosenlof

Micah Rumzis

Ransom David Rush

Samara Caroline Schnepf

Arianna Elizabeth Snyder

Easton Stepp

Kylie Ann Swanson

Dawson Swanty

Jaden Tanner

Starlyn Ann Tarr

Lincoln Joseph Taylor

Colt Trimble

Taylor Turney

Jayden Monroe Waite

Cameron Christopher Wallentine

Dakota Jack Webb

Carly May Wilson

Grace Kaimalina Wong

Ivy Lee Woods

Karsyn Zampedri

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