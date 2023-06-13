A Show Low committee has announced the next phase of projects aimed at improving accessibility for older and disabled community members.
Formed in 2018, the Americans with Disabilities Act Committee was created in Show Low to oversee and plan improvements required by the ADA.
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