Frontier Park Inclusive Playground and Splash Pad
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After four years of work, the city of Show Low and the town’s American’s with Disabilities Act committee opened an inclusive playground and splash pad at Frontier Park on Dec. 2.

 Jacob Hernandez/Independent (2022)

A Show Low committee has announced the next phase of projects aimed at improving accessibility for older and disabled community members.

Formed in 2018, the Americans with Disabilities Act Committee was created in Show Low to oversee and plan improvements required by the ADA.

Contact the reporter at jhernandez@wmicentral.com

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